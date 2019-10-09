Новосибирская ЕР обсуждает, оставлять ли общеобластную «тройку» на следующих выборах

«Единая Россия» в Новосибирске обсуждает, оставлять ли «тройку» в общеобластном списке? Какие фамилии партия предварительно примеряет на верхние строчки к выборам в региональный парламент?

Одна из тем закрытого совещания секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака с узким кругом новосибирских единороссов — возможность отказаться от традиционной верхней списочной части на региональных выборах. Партийцам напомнили о разных вариантах подхода к этому вопросу в других субъектах страны. Жесткой нормы нет: политическая организация может поставить в общую часть одну фамилию, три или вовсе о ней забыть. Пример привел заместитель Турчака в генсовете ЕР, депутат Госдумы Александр Грибов: в Думу Ярославской области (этот регион он представляет в нижней палате федерального парламента) общеобластная часть списка ЕР 2013 года состояла только из одной знаменитой фамилии — Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт сейчас работает в ГД. После завершения кампании она отказалась от регионального мандата.

В Новосибирской области ЕР обычно идет на выборы с «локомотивом». В 2015 году партия решила, что это должны быть достойные общественные деятели, представители важных профессий. Под «номером один» в Заксобрание Новосибирской области единороссы поставили фамилию Александра Караськова. В этом году он был осужден, сдал депутатский мандат и ушел в отставку с поста руководителя клиники Мешалкина. Под номером два в ЗС шла руководитель общественной организации «Даун Синдром» Татьяна Есипова, третьим — гендиректор «Сибиар» Виктор Кушнир. Список в горсовет возглавлял летчик, директор «Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина» Александр Барсук. Все они получили места в депутатском корпусе автоматически — по итогам голосования за партсписок ЕР.

За пять лет до этого лицами ЕР на областных выборах стали губернатор Василий Юрченко, мэр Новосибирска Владимир Городецкий и спикер Заксобрания Алексей Беспаликов. Все они отказались от мандатов, которые достались другим фигурантам нижней части списка. «Паровозы» не были актуальны для горсовета, в который тогда избирались только одномандатники. Кстати, в 2020 году Совет депутатов вновь может лишиться списочных мест. Первые соответствующие слушания пройдут на следующей неделе. Если тройку ЕР решено будет сохранить, вероятно, она вновь преобразуется исключительно в общеобластную историю.

Арест сотрудников клиники Мешалкина и заслуженного врача Александра Караськова — удар не столько по имиджу партии, сколько по репутации медицинской отрасли региона. Сейчас трудно предполагать, как ЕР подходила бы к теме общей части списка, если бы не этот инцидент. Но по словам главы отделения «Единой России» в Новосибирской области Андрея Панферова, инцидент не имеет отношения к сегодняшнему обсуждению темы формирования тройки или отказа от нее. «Мы это будем принимать во внимание в последнюю очередь. Скрупулезно проработаем вопрос. Не исключаю, что первая тройка все-таки останется. Кандидатов пока назвать не могу, подбор — долгий процесс. Но абсолютно точно, это должны быть люди, узнаваемые и уважаемые избирателями не только в Новосибирске, но и в Багане, например, и на других территориях области», — отмечает Андрей Панферов.

По информации «Континента Сибирь», на совещании с Турчаком в Новосибирске обсуждался предварительный вариант региональной тройки. Несколько собеседников подтвердили корреспонденту, на тот момент в нем фигурировали три фамилии: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и первый вице-спикер регионального парламента, секретарь регионального политсовета ЕР Андрей Панферов.

Член президиума новосибирского политсовета ЕР, депутат Заксобрания Новосибирской области Валентин Сичкарев считает, что партия способна выдвинуть достойную тройку. «На мой взгляд, все-таки в ней должны быть люди узнаваемые. У губернатора есть поддержка, он выиграл выборы. К спикеру Заксобрания у избирателей хорошее отношение. У офицера Андрея Панферова — три ордена Красной Звезды», — говорит собеседник «Континента Сибирь». По его словам, возможен и другой вариант — не акцентировать внимание на верхней части списка, а рассредоточиться по округам. «Хотя одно не исключает второго», — добавляет Валентин Сичкарев.

Солидарен с коллегой по президиуму ЕР депутат горсовета Новосибирска Игорь Кудин. «Думаю, общеобластная тройка нужна. В партии есть статусные фигуры, если они возглавят список, это сыграет в плюс, снимет много вопросов от избирателей», — рассуждает Игорь Кудин. В ответ на реплику корреспондента «Континента Сибирь», как быть с беспартийным статусом спикера Заксобрания Андрея Шимкива, если встанет вопрос о его вхождении в тройку, депутат предположил: «Может быть, ради такого дела он вступит в партию, хотя он и так является членом фракции «Единая Россия»».

За сохранение общеобластной части списка выступает и лидер фракции ЕР в Заксобрании, член президиума регионального политсовета партии Валерий Ильенко. «Хотя не во всех регионах на выборах формируется тройка. Вопрос еще будет обсуждаться».

По мнению политтехнолога Александра Парфенова, отказ от верхней части списка — редкость для парламентских партий. Но с его точки зрения, ее наличие или отсутствие не сильно скажется на результатах голосования: «Больше влияет, есть или нет колбаса в холодильнике избирателя или сколько стоит проезд».

Политолог Владимир Леонтьев считает: первая тройка помогает рейтингу партии на выборах, если речь идет не просто об узнаваемых, а об избираемых фигурах. «Локомотив ради локомотива — плохой вариант. Хороший — это люди, вес которым добавляют не плакаты, а конкретные дела», — подчеркивает собеседник редакции.

Окончательное решение по общеобластной части списка федеральное руководство партии оставляет на усмотрение местного отделения и главных по выборам в Новосибирской области. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что избирательный штаб единороссов возглавил спикер областного Заксобрания Андрей Шимкив, уполномоченным координатором от генсовета ЕР назначен депутат Госдумы Виктор Игнатов. В скором времени политическая организация вплотную займется социологическими замерами. Свою роль сыграют и результаты обязательного предварительного голосования.

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