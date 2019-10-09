Бюджетникам Омской области планируют повысить заработную плату на 4,3 %.

Министр труда и социального развития Владимир Куприянов выступает с инициативой проиндексировать зарплаты на 4,3% тем категориям бюджетников, кто не попал под повышение зарплаты в начале года.

Речь идет о работниках муниципальных учреждений. Проект распоряжения омского министерства труда рекомендует главам муниципальных районов рассмотреть вопрос об увеличении оплаты труда таких служащих. Ранее прибавку получили медицинские, педагогические, культурные и социальные работники.

Реализация проекта потребует 145,6 миллиона рублей из консолидированного бюджета региона. На те же 4,3% в понедельник, 7 октября, президент РФ Владимир Путин проиндексировал зарплаты себе, премьер-министру Дмитрию Медведеву и главам силовых ведомств.

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