Правительство Новосибирской области определилось с делегатами, которые займутся подбором кандидатов на должности глав районов.

С начала октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал четыре постановления о назначении представителей регионального правительства на конкурсы по отбору претендентов в главы районов. В каждую из комиссий войдут по четыре делегата от исполнительной власти.

Состав от правительства определен для конкурсов в Северном, Татарском, Кочковском и Баганском районах Новосибирской области. Фамилия министра региональной политики Игоря Яковлева фигурирует в каждом документе.

Оценивать потенциальных кандидатов в Северном районе также будут министр строительства Иван Шмидт, консультант управления по работе с территориями минрегионполитики Евгений Рахимов и депутат Заксобрания Ашот Рафаэлян. В Татарском районе будут работать министр образования Сергей Федорчук, заместитель начальника управления по работе с территориями минрегионполитики Сергей Орлянский и депутат ЗС Игорь Умербаев. В Кочковском районе региональное правительство будут представлять министр физкультуры и спорта Сергей Ахапов, заместитель начальника управления по работе с территориями минрегионполитики Андрей Белкин, депутат ЗС Александр Морозов. В Баганском районе — министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко, начальник управления по взаимодействию с политическими организациями государственной власти минрегионполитики Роман Бурдин и депутат областного парламента Александр Кулинич.

Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор. Половина членов комиссии — от губернатора, другая половина — от территории.

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