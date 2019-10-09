В рамках программы «Стратегия-2025» алтайские власти планируют увеличить прибыль с туристической отрасли до 13,5 млрд рублей.

9 октября заместитель председателя краевого правительства и министр экономического развития Павел Дитятев сообщил об этих планах на стратегической сессии «Приоритеты развития туризма Алтайского края до 2035 года».

К указанному сроку по словам министра, планируется увеличение выручки туристических продаж с 4,5 млрд до 13,5 млрд рублей. Кроме того, приоритетными задачами проекта развития являются рост целевых индикаторов турпотока в регион. К 2024 году он должен составлять 2,5 млн человек, а в 2035 – 3,1 млн человек.

Начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал, что учет приезжих будет вестись по новой системе. В первую очередь будут браться во внимание гости, которые остановились в гостиницах и хостелах, так как сама стратегия использует такие показатели, как численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения.

Руководитель профильного ведомства отметил, что с 2011 по 2018 годы бизнес вложил в туристическую отрасль региона 11,6 млрд рублей. За указанный период количество граждан, проживавших в гостиницах, увеличилось почти на 20%.

«Говорить о развитии каких-то отдельных видов туризма в нашем случае неверно. Вся стратегия развития и задачи будут посвящены комплексному развитию туристического продукта. Мы можем комбинировать различные виды туризма. На рынке это считается популярным трендом», – прокомментировал Евгений Дешевых.

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