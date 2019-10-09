В Государственной думе могут выработать чёткую систему стандартов для определения объективной потребности сельских территорий

В этом году правительство РФ утвердило программу комплексного развития сельских территорий на ближайшую пятилетку. В российскую деревню предполагается вложить более 2,3 трлн рублей, в том числе один триллион – из федерального бюджета. Социальные потребности села очень велики, поскольку у деревенских жителей долгое время только брали, ничего не давая им взамен.

В текущем году на реализацию госпрограммы по развитию села Новосибирская область выделила около 514 млн рублей, на 2020 год запланировано уже 612 млн рублей. Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев, для того, чтобы эти средства были затрачены с максимальной эффективностью, необходимо, опираясь на имеющиеся предложения экспертов, разработать систему региональных стандартов: сколько койко-мест в больницах либо квадратных метров жилья в селе должно приходиться на душу населения, какое количество километров асфальтированных дорог необходимо иметь в том или ином районе – и так далее. А места, где нехватка по стандартам ощущается наиболее остро, следует развивать в первую очередь, подчеркнул парламентарий.

«Но главное – всё же производство: если деревенский житель будет зарабатывать достойные деньги по месту своего проживания – село оживёт. Одной из таких перспективных рыночных ниш может стать производство экологически чистой продукции», — пояснил Савельев. В Новосибирской области более доступны фермерские продукты, а вот органическая продукция присутствует на рынке только в качестве импорта, потому что собственное производство практически отсутствует. Если вернуть в севооборот хотя бы часть из 576,8 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель, а ещё обеспечить финансовую и консультационную поддержку предприимчивых жителей села, в регионе может появиться сеть малых семейных ферм, которые будут выпускать конкурентоспособные органические продукты, считает Дмитрий Савельев.

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