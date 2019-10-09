Более 800 млн руб. инвестирует агрохолдинг «Толмачевское» в Новосибирскую область в 2020-2021 гг.

Накануне, 8 октября состоялась встреча губернатора новосибирской области Андрея Травникова с представителями агрохолдинга. В ее ходе обсуждали вопросы дальнейшего развития комплекса. Также, главе региона продемонстрировали возможности нового модернизированного молочного комплекса ООО «Толмачевское».

Инвесторы сообщили о планах на строительство молокоперерабатывающего завода, цехов по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий, развитие розничной сети, запуск научно-производственного кластера совместно с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН и Новосибирским государственным аграрным университетом.

9 октября во время визита губернатора, заместителя губернатора Вячеслава Ярманова, министра сельского хозяйства Евгения Лещенко на модернизированную молочно-товарную ферму «Толмачевское» руководитель проекта «Толмачевское» Александр Кытманов сообщил, что сумма инвестиций составит 800 млн рублей. Планируется, что средства поступят в регион в 2020-21 годах. По данным пресс-службы, общий объем инвестиций агрохолдинга «Толмачевское» в Новосибирской области к 2022 году достигнет 2,2 млрд рублей.

Губернатор заявил, что этот пример еще раз подтверждает готовность инвесторов вкладывать свои средства в развитие агропромышленной отрасли. Кроме того, глава региона отметил, что важным моментом является намерение представителей комплекса сотрудничать с сибирской наукой, образованием. В план капительного строительства уже заложены соответствующие здания для размещения научно-производственного комплекса.

Вертикально-интегрированный агрохолдинг «Толмачевское» — один из крупнейших и высокотехнологичных производителей молока и мяса крупного рогатого скота в Новосибирской области. В структуру холдинга входят молочно-товарные фермы «Толмачевское» и «Филипповское», предприятие по производству зерна и кормов «Зерно Сибири», перерабатывающие предприятия «Толмачевский молочный завод» и «Толмачевские продукты», сервисные предприятия «Агросервис», ТЛК «Искет» и РСУ «Толмачевское».

Руководитель проекта «Толмачевское» Александр Кытманов высоко оценил инвестиционный климат Новосибирской области, отметив эффективную поддержку как со стороны местных, так и со стороны региональных властей

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