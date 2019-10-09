Компания «ЛЛ-Консалт» представила отчет об оценке рыночной стоимости недвижимости компании «Холидей» и прав на нее. Заказчиком выступил один из кредиторов ритейлера — «Газпромбанк».

Как следует из отчета, рыночная стоимость недвижимого имущества и прав на него, расположенного в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае по состоянию на 5 июня 2019 года составила: 642 308 385 рублей без учета НДС.

Одним из наиболее дорогих активов ритейлера был признано помещение в Томске на улице Герцена, которое оценили в 212 млн рублей.

Примечательно, что ранее финансовый портал Boomin приводил данные, согласно которым совокупные активы банкротящегося продуктового ритейлера по итогам инвентаризации были оценены в 1,382 млрд рублей.

Напомним, что ООО «Компания Холидей» было признано банкротом в июле 2018 года.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Газпромбанк подал в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление на банкротство новосибирской компании «Развитие», которая является дочерней организацией сибирского ритейлера «Холидей». Сумма исковых требований составляла более 1,57 млрд рублей.

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