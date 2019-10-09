Исполняющим обязанности директора ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» назначен Андрей Корыткин, заведующий отделением ортопедии взрослых Приволжского исследовательского медицинского университета, кандидат медицинских наук.

Нового и.о. директора НИИ травматологии и ортопедии Андрея Корыткина сегодня представил коллективу института замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой. Он зачитал приказ, подписанный министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. В мероприятии также приняли участие губернатор Андрей Травников и члены правительства Новосибирской области.

По словам Сергея Краевого, Минздрав России «очень дорожит институтом имени Цивьяна, его уникальным коллективом, разработками и открытиями, и продолжит оказывать НИИТО всестороннюю поддержку». Андрей Травников в свою очередь заверил коллектив и его нового руководителя, что «правительство региона готово оказывать всяческое содействие коллективу и руководству института в его дальнейшем развитии».

До сегодняшнего дня эту должность также в статусе и.о. занимала Ирина Кирилова, заместитель директора по научной работе НИИ травматологии и ортопедии.

Напомним, что бывшего директора НИИТО Михаила Садового сняли с должности после возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 17 июня 2019 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил его к трем годам лишения свободы за хищение свыше 10 млн рублей.

Приговор Михаилу Садовому обострил взаимоотношения между ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России и его «дочки» — АНО «Клиника НИИТО», писал «Континент Сибирь». Новому и.о. директору придется, в том числе, заниматься урегулированием этого конфликта.

Андрей Корыткин окончил в 2002 году Военно-медицинский институт ФПС РФ при НГМА, по специальности «Лечебное дело». В 2004 году был принят в Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии врачом-травматологом-ортопедом отделения ортопедии взрослых. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение и профилактика ранних гнойно-некротических осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава». С 2014 года заведующий отделением ортопедии взрослых Приволжского исследовательского медицинского университета, врач травматолог-ортопед высшей категории. Основная сфера деятельности — реконструктивная хирургия, первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Проходил обучение и стажировался в ведущих клиниках США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Англии, России. Автор более 10 патентов на изобретения, более 35 научных публикаций. Постоянный участник съездов и конгрессов по травматологии и ортопедии. Член Американской Ассоциации ортопедических хирургов (AAOS), член Американской Ассоциации Хирургии Коленного и Тазобедренного сустава (AAHKS), действительный член международного общества ортопедов-травматологов (SICOT), член русского общества тазобедренного сустава. Количество выполняемых операций первичного тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава — 500 в год, количество выполняемых операций ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава — 180-200 в год.

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