8 октября четыре сотрудника ФСБ обыскали кабинет первого заместителя мэра Красноярска Владислава Логинова.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыск был проведен в рамках уголовного дела в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной.
Чиновница была арестована за получение взятки размером в 200 тысяч рублей. По данным УФСБ, в деле замешана преступная группа из должностных лиц красноярской мэрии. Сама Ирина Тюрина выразила несогласие с предъявленными обвинениями.
«Обыски закончились. Здесь были коллеги, представители ФСБ, осмотрели кабинет. Все оставили на своих местах, меня тоже. Сказали продолжать работать», – прокомментировал состоявшийся обыск одному из красноярских телеканалов Владислав Логинов.
Вице-мэр занимает свою должность с ноября 2017 года. Под его кураторством находятся вопросы градостроительства и муниципального имущества.