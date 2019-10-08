Новым генеральным директором ООО ЛК «Сименс Финанс» стал Максим Гончарук.

Ранее Максим Гончарук занимал должность первого заместителя генерального директора и директора по управлению рисками. После 18 лет успешного исполнения своих обязанностей и эффективной реализации стратегии компании в качестве члена правления новый гендиректор планирует и в дальнейшем поддерживать тенденцию развития.

Основными направлениями деятельности «Сименс» являются финансирование приобретения клиентами оборудования, транспорта и техники, а также инвестиционная поддержка клиентов и партнеров «Сименс» в сферах промышленности, энергетики и здравоохранения.

Максим Гончарук имеет степень магистра Executive MBA Академии Народного Хозяйства при Президенте РФ. Свою карьеру в компании начал в 1999 году в должности эксперта по инвестициям, а уже в 2002 году занял должность заместителя генерального директора и директора по управлению рисками. На текущий момент живет и работает во Владивостоке, где находится головной офис «Сименс Финанс».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.