Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области создаст автономную некоммерческую организацию, которая займется популяризацией бизнеса в регионе.

О создании АНО стало известно во вторник в ходе встречи руководства министерства с представителями новосибирского бизнес-сообщества. «Мы будем популяризировать бизнес через автономную некоммерческую организацию, которую мы в течение одного-двух месяцев создадим и зарегистрируем. Эта структура будет содействовать привлечению людей в сферу предпринимательства. Через нее будут проходить финансовые средства, естественно, на конкурсной основе, чтобы находить помощников в популяризации предпринимательства», — рассказал глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.

Также в ходе встречи стали известны новые подробности проекта минпрома по продвижению на рынок бренда «Новый сибирский продукт». По словам заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максима Останина, бренд будет продвигаться на трех языках – русском, английском и китайском. При этом в линейку товаров под этим логотипом планируется включить не только продукты питания, но и непродовольственные товары. Как отметил Максим Останин, предыдущий эксперимент по маркировке товаров логотипом «Сделано в Новосибирске» позволил увеличить их продажи на 17%. Напомним, проект «Новый сибирский продукт» представляет собой систему добровольной сертификации. Она будет презентована 6 ноября в рамках «Новосибирского торгового форума».

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