Новосибирский суд арестовал имущество крупного производителя сыров ООО «Фабрика Фаворит». Компания получила штраф на 1 млн рублей за выплаченное в 2017 году «незаконное вознаграждение» региональному менеджеру сети гипермаркетов «Лента».

В апреле 2019 года Кировский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении регионального менеджера «Ленты», признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Из материалов суда следует, что речь идет о бывшем региональном менеджере отдела закупок «Ленты» Сергее Кожевникове. Кировский районный суд решил, что он в июле-августе 2017 года требовал от «Фаворита» деньги за заключение контрактов на поставку сыра и другой молочной продукции, а также за гарантии того, что договоры не будут расторгнуты.

Всего, согласно приговору суда, за незаконные действия Сергей Кожевников в общей сложности получил более 6 млн рублей. За это он получил условный срок в шесть лет и штраф на сумму 4 млн рублей.

В октябре прокуратура составила протокол на ООО «Фабрика Фаворит» по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой суд признал компанию виновной и оштрафовал на 1 млн рублей, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мировой судья арестовал имущество фирмы в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания», — уточнили в областной прокуратуре.

«Фабрика Фаворит» выпускает молочную и масложировую продукцию, географичски производство располагается в Чулымском районе НСО. Основная продукция компании — свежие, мягкие и плавленые сыры, сливочное масло и спреды. Распространяется как через собственные торговые точки, так и посредством крупных торговых сетей. Предприятие принадлежит Борису Дегтяреву, который также является его руководителем.

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