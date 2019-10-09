Крупнейший омский авторитейлер «Евразия Моторс» пересмотрел свой статус по дальнейшей работе с брендами Peugeot и Citroen.

«К сожалению, PSA (Peugeot-Citroen) демонстрирует незаинтересованность в российском рынке, никаких инструментов для изменения их настроя у нас нет. На сегодня мы были вынуждены расторгнуть дилерские контракты с Peugeot и Citroën, — пояснил в интервью «Континенту Сибирь» учредитель ГК «Евразия Моторс» Илья Фридман. — Заключаем сервисные договора для продолжения гарантийной и пост-гарантийной поддержки автомобилей этих марок».

По данным АЕБ, в 1 полугодии 2019 года в Омской области было продано 7 новых автомобилей Peugeot и 4 Citroen. Для сравнения: за этот же период в Новосибирской области было реализовано 35 новых автомобилей Peugeot и 6 Citroen, в Красноярском крае — 10 новых автомобилей Peugeot и 5 Citroen.

Напомним, что на сегодня ГК «Евразия Моторс» является официальным дилером Nissan, Datsun, Hyundai, KIA, Mitsubishi, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz в Омской области. Примечательно, что дилером Citroen группа компаний стала в 2016 году после отказа от дальнейшей работой с маркой со стороны ГК «Феникс Авто».

В 2018 году ГК «Евразия Моторс» отказалась от дилерства Ford, но при этом за последние 3 года открыла салоны KIA , Skoda и Mercedes-Benz.

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