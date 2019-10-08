АО «Сибирская аграрная группа» приобрела 100% в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат».

По материалам аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», смена владельца состоялась 7 октября.

Как писал ранее «Континент Сибирь», «Сибирская аграрная группа» подавала в федеральную антимонопольную службу РФ ходатайство о приобретении акций АО «Кудряшовское», а также доли в крупнейшем новосибирском мясоперерабатывающем предприятии «Кудряшовском мясокомбинате». Ранее комбинатом владел московский агропромышленный холдинг «КоПитания».

АО «Сибирская Аграрная Группа» — интегрированный агропромышленный холдинг с полным циклом производства продукции. В состав холдинга входят шесть свиноводческих комплексов — в Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и республике Бурятия, а также мясокомбинаты в Томске, Кемерово и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.