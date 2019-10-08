В Кузбассе в четырёх образовательных центрах Фонда Андрея Мельниченко начался новый учебный год.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его центры детского научного и инженерно-технического творчества, созданные в ряде регионов присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и Сибирской генерирующей компании, запустили новый поток учащихся.

Более 3000 школьников 5-11 классов начали занятия в 9-ти региональных образовательных центрах Фонда. Кемеровские учащиеся смогу проводить уроки в новых специализированных лабораториях, а ребята из Кисилевска посещать Центр детского научного и инженерно-технического творчества. В итоге, изучать естественнонаучные дисциплины возможность получат дополнительно 400 представителей будущего поколения.

Для запуска работы образовательных центров Фонда была подготовлена техническая база, включая создание видеоконференцсвязи и оснащение кабинетов современным телекоммуникационным оборудованием, сформирован учебный план, а также организована возможность дистанционного обучения.

В 2017-2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске.

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