За 8 месяцев текущего года в Красноярском крае установлено 6171 «умных счетчиков».

Красноярский край стал передовым регионом по установке умных «умных счетчиков», образующих интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ). Внедрение интеллектуальной системы учета расходов электроэнергии проводится в рамках концепции «Цифровая трансформация сетей 2030». ИСУЭ призвана повысить качество учета, соблюдая точность данных.

Специалисты Россети Сибирь смогут осуществлять автоматический сбор показаний всех приборов учета в единый момент времени. По их расчетам, процент коммерческих потерь электроэнергии снизится до 12%.

По сообщению пресс-службы компании, общий план по внедрению «умных счетчиков» на 2019 год составляет 24 тысяч штук, что составит 50% потребителей Красноярского края.

Интеллектуальные счетчики, которые устанавливаются бесплатно, позволяют потребителям перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество. Кроме того, с помощью дистанционного пульта жители смогут самостоятельно снимать показания в любое время.

Реализация программы стартовала в 2011 году. В настоящее время на территории СФО в ИСУЭ включены 503 тысячи точек учета (27%), а к концу года этот показатель достигнет 600 тысяч штук (32,4%).

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.