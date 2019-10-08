8 октября судно с углем группы «Сибантрацит» покинуло порт Тамань Краснодарского края.

«Портово-индустриальный парк» ОТЭКО — один из крупнейших инвестиционных проектов на Юге России. Его частью является Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) – первый и крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна специализированный терминал по перевалке сыпучих материалов.

В порту Тамань ТНГ начал одновременную обработку судов на двух причалах и погрузку судов класса большой вместимости на 75 000-82 000 тонн. Судно с углем группы «Сибантрацит» отправилось на выгрузку в порты Европы. Ранее еще одно судно было отправлено во Вьетнам. Общий объем отгруженного на оба судна угля составил более 120 000 тонн.

«Мы – стратегический партнер ОТЭКО по перевалке угля в порту Тамань, и крайне заинтересованы в его развитии, – заявил владелец «Сибантрацит» Дмитрий Босов. – Для нас данное сотрудничество открывает новые логистические пути и новые возможности для экспорта».

Группа «Сибантрацит» – это крупнейший в России производитель металлургических углей, мировой лидер по выпуску высококачественного антрацита, а также якорный клиент терминала навалочных грузов порта Тамань

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