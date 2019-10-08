После вступления в силу закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций страховая компания «Сбербанк страхование» — дочерняя компания Сбербанка — включила этот риск в собственные программы страхования. Теперь полисы «Сбербанк страхование» дают возможность получить выплату не только за утраченное в ЧС жилье, но и за находившееся в нем имущество.

Ранее компания страховала имущество от самых распространенных рисков (пожар, удар молнии, противоправные действия и другие) и стихийных бедствий, которые являются только частью риска от чрезвычайных ситуаций. Теперь риск ЧС включен в продукты «Защита дома+» и «Защита частного дома+» в полном объеме. В общепринятой практике страхования имущества риск ЧС в полном объеме является, как правило, исключением из страхового покрытия.

«Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в августе этого года. В соответствии с законом конкретные условия страхования должны быть прописаны в программах, которые разработают региональные власти, — комментирует руководитель «Сбербанк страхования» Дмитрий Попов. — «Сбербанк страхование», не дожидаясь принятия региональных программ, уже реализует через офисы Сбербанка продукт страхования жилья с риском от чрезвычайных ситуаций. Сегодня мы предлагаем наиболее полную страховую защиту имущества, благодаря которой при возникновении ЧС наш клиент получит страховое возмещение не только за утраченное жилье, но и за расположенное в нем движимое имущество. На наш взгляд, это очень важно, потому что при серьезных чрезвычайных ситуациях, как, например, в Иркутской области, люди за считанные часы потеряли все».

По условиям обновленных программ СК «Сбербанк страхование» можно застраховать квартиру или частный дом от таких ЧС, как различные ситуации техногенного характера (взрыв, аварии на производственных объектах, объектах транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры) и иных ситуаций смешанного (природно-техногенного) характера. Кроме того, компания включила в полис защиту конструктивных элементов жилья (стены, перекрытия, перегородки, оконные блоки, двери, балконы, лоджии).

Помимо страхования от полной гибели жилья, повреждений внутренней и внешней отделки, инженерного оборудования, полис также включает в себя защиту гражданской ответственности и движимого имущества, находящегося в помещении.

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