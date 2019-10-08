Виталий Облогин, занимавший должность мэра столицы Алтайского края, приговорен к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество на 107 млн рублей.

По сообщению пресс-службы Горно-Алтайского городского суда, приговор бывшему градоначальнику был вынесен по статьям 159 и 259 УК РФ. Это мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, в том числе с причинением тяжких последствий.

В следственном управлении СКР по региону пояснили, что Виталий Облогин, пользуясь своим служебным положением, присвоил автомобиль, находящийся в собственности города, стоимость которого составляла, 1,5 млн рублей. Кроме того, бывший чиновник организовал незаконное изъятие денег из федерального и регионального бюджетов на сумму примерно 17 млн рублей. Он также предоставил «Управляющей компании Центральная» муниципальные гарантии. Ущерб от действий бывшего мэра для Горно-Алтайска оценили более чем в 107 млн рублей.

Виталий Облогин больше не имеет права занимать какие-либо должности, связанные с государственной системой власти. Ранее «Континент Сибирь» писал об отстранении Виталия Облогина от должности мэра. В сентябре этого года бывший чиновник принял предложение стать советником по крупным и инвестиционным проектам Олега Хорохордина, исполняющего на тот момент обязанности главы республики.

7 октября экс-мэр выслушал приговор. Суд назначил бывшему градоначальнику четыре года условно с испытательным сроком три года. «С приговором суда не согласны. Безусловно будем обжаловать», — заявил адвокат Андрей Волков.

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