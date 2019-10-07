Сибирская генерирующая компания закупила технику на 70 миллионов рублей

Анна Сугатова
 
Сибирская генерирующая компания закупила технику на 70 миллионов рублей

Новосибирское теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) пополнило парк специализированной техники.

По сообщению пресс-службы СГК, компания приобрела 19 единиц транспорта на сумму более 70 миллионов рублей, в том числе 5 спецмашин МАВР (мастерская аварийно-восстановительных работ).

Замена техники, вышедшей из строя, а также покупка новой осуществляется в рамках инвестиционной программы, которая действует до 2025 года. Сейчас в автопарке теплосетей Новосибирского филиала СГК 195 транспортных единиц. В планах на следующий год – приобретение 17 единиц специальной техники на сумму 47 млн рублей.

На сегодняшний день в новосибирское теплосетевое подразделение СГК уже поступило восемь транспортных средств: МАВРы, КАМАЗы, экскаваторы-погрузчики, грузоподъемный кран и илососная машина. До конца 2019 года доставят еще 11 единиц техники – газели «Фермер», илососные машины, МАВРы, кран-манипулятор и специальный фургон.

По данным специалистов компании, в Новосибирске чаще всего подвергаются каким-либо дефектам магистральные теплотрассы. В прошлом осенне-зимнем периоде на новосибирские теплосети пришлось 50% всех повреждений в общем масштабе городов присутствия компании. Обновление техники позволит ускорить процесс реагирования и более эффективно устранять аварийные ситуации.

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