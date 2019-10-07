Сибирская генерирующая компания закупила технику на 70 миллионов рублей

Новосибирское теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) пополнило парк специализированной техники.

По сообщению пресс-службы СГК, компания приобрела 19 единиц транспорта на сумму более 70 миллионов рублей, в том числе 5 спецмашин МАВР (мастерская аварийно-восстановительных работ).

Замена техники, вышедшей из строя, а также покупка новой осуществляется в рамках инвестиционной программы, которая действует до 2025 года. Сейчас в автопарке теплосетей Новосибирского филиала СГК 195 транспортных единиц. В планах на следующий год – приобретение 17 единиц специальной техники на сумму 47 млн рублей.

На сегодняшний день в новосибирское теплосетевое подразделение СГК уже поступило восемь транспортных средств: МАВРы, КАМАЗы, экскаваторы-погрузчики, грузоподъемный кран и илососная машина. До конца 2019 года доставят еще 11 единиц техники – газели «Фермер», илососные машины, МАВРы, кран-манипулятор и специальный фургон.

По данным специалистов компании, в Новосибирске чаще всего подвергаются каким-либо дефектам магистральные теплотрассы. В прошлом осенне-зимнем периоде на новосибирские теплосети пришлось 50% всех повреждений в общем масштабе городов присутствия компании. Обновление техники позволит ускорить процесс реагирования и более эффективно устранять аварийные ситуации.

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