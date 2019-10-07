Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, обвиняемой в растрате 1 млн рублей из бюджета.

По информации областной прокуратуры, в Ордынском районе Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней главы Петровского сельского совета Ордынского района Галины Уточкиной.

Чиновница обвиняется в совершении двух преступлений: растрате с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и получении должностным лицом лично взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году и 2016 году Галина Уточкина приняла на работу в администрацию двух человек — своего знакомого и родственника, которые фактически не работали, но получали заработную плату. В результате бюджету сельского совета был причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей.

Кроме того, было установлено, что в 2017 году чиновница получила от одного из предпринимателей Ордынского района взятку в размере 200 тыс. рублей. Сумма была передана за возможность заключить договора использования муниципального имущества для сельскохозяйственной деятельности предпринимателя.

Судом Галина Уточкина временно отстранена от должности главы сельсовета. Уголовное дело рассмотрит Ордынский районный суд.

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