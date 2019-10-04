Прокуратура Кировского района Новосибирска обратилась в суд с требованием к мэрии оснастить парк «Бугринская роща» видеокамерами наблюдения. По мнению надзорного органа, парк сейчас не соответствует требованиям антитеррористической защищенности.

Иск к муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха «Бугринская роща» и мэрии Новосибирска направлен в Кировский районный суд, его рассмотрение назначено на 24 октября. В заявлении прокуроры указывают, что ранее в парке прошла проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму. В ходе проверки было отмечено отсутствие «системы охранного телевидения».

По мнению прокуроров, это может негативно сказаться на безопасности посетителей парка и «повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерб имуществу». Истец просит суд обязать городские власти профинансировать обеспечить МБУК ПКиО «Бугринская роща» системой охранного телевидения, «обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра и территории». В сообщении, опубликованном на сайте суда, не уточняется, идет ли речь о всей территории парка с площадью активной зоны в 30 га, или же об административных зданиях с прилегающей к ним территорией.

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