Freedom Holding, инвестиционный холдинг, оказывающий финансовые услуги в странах Восточной Европы и Центральной Азии (под брендом «Фридом Финанс»), объявил об одобрении заявки на листинг на NASDAQ Capital Market. Начало торгов запланировано на 15 октября, акции будут торговаться под тикером FRHC.

Компания присоединилась к списку крупнейших российских брендов, торгуемых на главной технологической площадке мира. После продолжительной процедуры проверки бизнеса группы компаний Freedom Finance американская биржа NASDAQ приняла решение о листинге. До этого акции компании торговались на OTCQX: по итогам 2018 года FRHC вошла в список 50 лучших компаний площадки.

«Мы рады сообщить, что успешно прошли листинг на NASDAQ. Мы – первая российская инвестиционная компания, которая смогла добиться листинга на этой площадке. Это результат нашей продолжительной кропотливой работы, а также еще один шаг в реализации бизнес-плана на ближайшие годы. Мы уверены, что листинг позволит нам вести коммуникацию с более широкой аудиторией и установить стратегические отношения с инвесторами и другими участниками финансового рынка. Вместе мы сможем достичь эффективного взаимодействия как на локальном рынке, так и на международных», – прокомментировал CEO Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Правила листинга на NASDAQ – одни из самых жестких среди мировых фондовых площадок. Биржа предъявляет высокие требования к отчетности, финансовым результатам и ликвидности, корпоративному управлению и прозрачности бизнеса.

До сегодняшнего момента на ведущей американской площадке торговалось всего шесть крупнейших российских эмитентов. С мая текущего года это первое размещение российской компании на NASDAQ. Кроме того, это первый в истории случай, когда листинг на NASDAQ получила именно российская инвестиционная компания.

Пресс-конференция для представителей СМИ состоится 14 октября 2019 года в Нью-Йорке, в отеле InterContinental New York Barclay по адресу 111 East 48th Street, Мидтаун-Ист. Начало в 8:00 по времени Нью-Йорка или в 19:00 по Новосибирску. Для журналистов за пределами США будет организован телемост.

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