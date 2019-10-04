Новосибирский лицей №22 «Надежда Сибири» начал сбор средств для проведения независимой экспертизы построенного рядом объекта. По мнению представителей лицея и родителей учащихся, неэксплуатируемое здание не соответствует строительно-техническим нормам.

Как рассказали «Континенту Сибирь» представители инициативной группы лицея, экспертиза нужна в рамках судебного процесса – тяжбы за право собственности на фактический недострой. «У нас есть дело в арбитражном суде. Застройщик, «Альянс Строй», пытается признать право собственности на не введенное в эксплуатацию здание слева от лицея, спортзал с парковками. Иск подан к мэрии, лицей выступает третьей стороной. Здание было построено с отклонениями от проекта, ранее ГАСН выявил ряд нарушений, были внесены предписания. По нашему мнению, которое мы хотим подтвердить независимой экспертизой, объект построен с нарушениями, не соответствует нормам, несет угрозу жизни и здоровью. Если экспертиза и суд это признают, здание приобретет статус самовольной постройки», — рассказала представитель инициативной группы Светлана Андреева.

Представители лицея уточнили, что ранее было заключено трехстороннее соглашение, по которому спортзал по завершении строительства должен быть передан образовательному учреждению. Теперь же в лицее не исключают, что, закрепив право собственности на здание, застройщик оставит спортзал себе. «Мы понимаем, что застройщик, возможно, и не собирается передавать лицею спортзал», — пояснила Светлана Андреева. Независимая экспертиза стоит порядка 300 тыс. рублей, к сбору средств, кроме взрослых, подключились и дети – участники лицея, помогающие в этом. Напомним, компания «АльянсСтрой» возводит спортзал с автопарковками и планирует строительство бизнес-центра на земельном участке возле лицея. Против стройки выступают мэрия, руководство «Надежды Сибири» и родители учащихся, опасающиеся, что краны и котлованы на этом месте создадут угрозу для их идущих в лицей детей. Ранее в пятницу стало известно о том, что арбитражный суд удовлетворил требование мэрии Новосибирска о признании незаконным формирования земельного участка под застройку у лицея. По мнению городских властей, это «служит основанием для прекращения действия разрешения на строительство».

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