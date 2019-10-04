В Сузунском районе Новосибирской области открыли разноплановый спортивный комплекс

4 октября при поддержке правительства региона в Сузунском районе был открыт многофункциональный спорткомплекс.
Региональный проект «Спорт – норма жизни» реализован в рамках национального проекта «Демография». Жители района смогут посвятить свое время занятиям по мини-футболу, фитнесу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.
«В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Новосибирской области строится ряд спортивных объектов – это и объекты массового спорта, и специализированные центры спортивной подготовки регионального уровня. Кроме того, будет закуплено новое оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею и футболу. Финансирование проекта в нашем регионе составляет более 12 млрд рублей из федерального и областного бюджетов», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В спортивном комплексе оборудован тренажерный зал, подготовлены специальные помещения – раздевалки, тренерские, инвентарные, кабинет врача, помещения для маломобильных групп населения. На строительство комплекса было выделено 92 млн рублей. Общая площадь здания составила более 1910 кв