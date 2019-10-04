С экс-руководителей омского «Мираф-Банка» взыскали 2,3 млрд

Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования конкурсного управляющего «Мираф-Банка», «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей финансового учреждения.

Сообщение АСВ опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, резолютивная часть решения арбитража была объявлена 30 сентября. К субсидиарной ответственности привлечены бывший председатель правления банка Алексей Варлашкин, которому ранее было предъявлено обвинение в фальсификации финансовых документов банка, его заместитель Владимир Пименов и член правления банка Виктория Масленникова. Общий размер взыскания составил более 2,3 млрд рублей.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у «Мираф-Банка» в январе 2016 года. Позже в этом же году банк был признан банкротом, открыто конкурсное производство. АСВ требовало привлечь к субсидиарной ответственности еще ряд лиц, связанных с финансовым учреждением, однако в большинстве требований арбитраж отказал. В отдельное производство было выделено дело связанного с «Мираф-Банком» и сейчас живущего в Лондоне бизнесмена Михаила Безелянского, соратника Михаила Фридмана и одного из сооснователей «Альфа-групп». В арбитраже уточнили, что рассмотрение дела Безелянского «приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по заявлению агентства об оспаривании сделки».

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