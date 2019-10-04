«Зерновые» регионы Сибири завершают уборку зерновых, которая, по оценке экспертов, прошла «без напряжения». Несмотря на непогоду, общий объем собранного зерна прогнозируется лишь немного меньше прошлогодних объемов, при этом зерно будет ориентировано на внутреннее потребление регионов СФО.

Уборочная кампания в Сибири в текущем году идет опережающими темпами. По данным Минсельхоза РФ, на сентябрь в регионах СФО обмолочено более 40% площадей зерновых. Это почти в три раза больше, чем на аналогичный период 2018 года. По общей сводке на 9 сентября, в сибирских регионах зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 3,6 млн га. Намолочено 6,7 млн т зерна при урожайности 18,9 центнера с гектара. Пшеница обмолочена с площади 1,9 млн га, или 33,7% к посевной площади, намолочено 3,3 млн т зерна при урожайности 17,7 центнера с гектара. В Новосибирской области на 30 сентября было обмолочено более 98% уборочных площадей зерновых культур, почти 1 млн 307 тыс. га. Валовый сбор зерна составил 2 млн 437 тыс. т при урожайности 18,7 центнера с гектара.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, темпы уборки зерновых и технических культур в этом году в регионе в два раза выше прошлогодних. Доля продовольственной пшеницы составляет 88%, при этом 53% собранного — пшеница 3-го класса. Лидерами уборочной кампании в регионе стали Сузунский, Болотнинский и Маслянинский и Колыванский районы. Всего же в ходе уборочной кампании в Новосибирской области планируют собрать 2,5 млн т зерна. Такой объем валового сбора, по оценке главы региона Андрея Травникова, позволит обеспечить внутренние потребности и направить на свободную реализацию около 800 тыс. т зерна.

Сибирь останется регионом с профицитом пшеницы, которую будет поставлять в другие регионы

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» оценил ход уборочной, как более «успешный по срокам», чем прошлогодние цифры. «Погодные условия августа, сентября и октября позволят закончить уборку в полном объеме в ближайшие дни. Все складывается относительно благоприятно. Урожай немного ниже прошлогоднего, но область достаточно обеспечена зерном. Напряжения не будет», — сказал Олег Подойма.

При этом до наступления августа погода в «зерновых» регионах Сибири вызывала беспокойство аграриев. Как отмечал в начале сентября на заседании профильного комитета в региональном парламенте министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, незначительные, но ежедневные осадки на территории области в летний период сдерживали темпы уборочных работ. «Северная Бараба, там было переувлажнение почвы, особенно в мае и июне. Из-за этого там сложная ситуация с картофелем. Кулунда, четыре района, прилегающие к Казахстану, были затронуты засухой», — отметил Евгений Лещенко. Переувлажнение почвы минувшим летом также затронуло Омскую область. В июне из-за этого в регионе власти ввели режим ЧС, затапливало Саргатский, Тарский и Называевский районы. На начало октября, по данным омского минсельхоза, в регионе обмолочено 1,7 млн га, что составляет 87,6% от плана, намолочено 2,8 млн т зерна при урожайности 16,4 центнера с гектара. Власти предложили аграриям ускорить темпы уборки: с 11 октября в области ждут возвращения дождей.

В Красноярском крае на конец сентября было обмолочено 69% от плановых показателей, 630 тыс. га. Намолочено 1 млн 682 тыс. т зерна при средней урожайности 26,7 центнера с гектара. Показатели эти выше прошлогодних. В 2018 году в крае к началу октября было собрано лишь 63% от плана: 1 млн 383 тыс. т зерна с площади 593 тыс. га. Средняя урожайность в прошлом году составляла 23,3 центнера с гектара. Не повезло с погодой в текущем году Алтайскому краю, однако здесь проблемой стали не дожди, а засуха. По данным краевого минсельхоза на 30 сентября, в регионе обмолочены зерновые и зернобобовые культуры с 95% площадей. Валовой сбор зерна составил более 4,4 млн т. Осталось убрать 130 тыс. га гречихи и более 23 тыс. га других зерновых. Обмолот хлеба на 100% выполнен в 25 районах. Самые низкие темпы уборки отмечаются в северо-западных районах края, там убрано от 60 до 70%.

Как сообщили в аппарате полномочного представителя президента по СФО, валовый сбор зерна в регионах Сибири в текущем году прогнозируется на уровне 14,5 млн т. В прошлом году этот показатель составлял 14,9 млн т. За пределы округа предполагается вывести около 4 млн т зерна, из них более миллиона тонн на экспорт. «Окончательных итогов уборочной кампании осталось уже недолго ждать. И ожидания от нее, минус миллион тонн зерновых по Алтаю, вроде сбываются. Центнера на три-четыре, а кое-где и на пять, снижен урожай по масличным. По наличию зерна проблем нет. Хотя ценник на зерно со старта сезона в сравнении с прошлыми годами сейчас предпочтительнее для сельхозпроизводителей», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков. По его словам, в этом году большую роль будет играть внутреннее потребление зерна, и резких ценовых катаклизмов не будет, в том числе и в Новосибирской области. «Будет играть фактор Алтайского края, которому зерна не хватает, он уже выметает зерно из южных районов Новосибирской области. Казахстан, где из-за засухи в Павлодарском крае не хватает зерна, они уже активно у нас работают — Алтай, Новосибирск, Омск», — сказал Александр Тепляков. В целом, по его оценке, в отличие от двух предшествующих лет, рынок в этом году будет более лояльным по отношению к сибирским зернопроизводителям.

По мнению экспертов, урожай зерновых в регионах СФО в текущем году можно считать «средним». По словам руководителя зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олега Суханова, общее снижение объема по сибирским регионам может быть ниже прошлогоднего на 0,7–0,8 млн т. Пшеницы, по его прогнозу, может быть собрано 8,8 млн т в сравнении с 9,5 млн т годом ранее, ячменя — 2,2 млн т, как и в прошлый год. Также эксперт прогнозирует возможное снижение количества и качества ржи, при том, что посевные площади пшеницы, ячменя и ржи под урожай 2019 года были увеличены. «Основной причиной снижения урожая стали погодные условия, которые в Сибири в июле-сентябре были менее благоприятными, чем годом ранее. В то время как одни регионы СФО в июле находились в зоне переувлажнения, другие в это же время были подвержены засухе. С другой стороны, пока говорить о дефиците зерна в регионе преждевременно. Однако мы не исключаем, что во второй половине сезона возможны сложности с заготовкой зерновых, так как ожидаем активный вывоз зерна за пределы региона в соседний Казахстан, где погода также негативно повлияла на урожай зерна», — пояснил Олег Суханов.

Удачным или неудачным урожай–2019 в сибирских регионах назвать нельзя, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По его оценке, прогноз сбора пшеницы по СФО составит 9,2 млн т. «Ситуация в целом нормальная. В большинстве регионов, за исключением Алтая, были неплохие погодные условия, чуть хуже прошлогоднего. Сибирь останется регионом с профицитом пшеницы, которую будет поставлять в другие регионы», — сказал эксперт. Он также обратил внимание на продолжающуюся тенденцию сокращения посевных площадей под зерновые и увеличение площадей под масличные культуры в Сибири. «Это тенденция последних лет, Сибирь становится главным производителем рапса в России. Масличные культуры более выгодны для производителя. Почему это происходит именно сейчас? Возможно, это связано с тем, что государство отказалось от закупочных зерновых интервенций, основным бенефициаром которых была Сибирь. Соответственно, сельхозпроизводитель задумался и принял вполне разумное решение, что нужно переключаться с пшеницы на другие культуры. На пшенице много не заработаешь. Поэтому пошли и рапс, и лен, у которого, кстати, экспортный потенциал очень высок», — отметил Андрей Сизов

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