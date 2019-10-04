В чем причины снижения объемов ввода жилья в Новосибирске?

Новосибирская область отстает от плана по вводу жилья, обозначенного в нацпроекте «Жилье». Основные причины отставания по мнению участников рынка — переход на проектное финансирование, проблемы во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и отсутствие правовой базы для возведения жилья на застроенных территориях. Предложения застройщиков будут аккумулированы и направлены не только в региональные министерства и ведомства, но и в адрес правительства РФ.

Прошло три месяца с момента вступления в силу новых правил строительства жилья, предписывающих застройщикам перейти от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Серьезных проблем, как ожидалось накануне, в связи с изменением схемы финансирования у большей части новосибирских строителей не возникло. Однако нисходящий тренд по объему ввода жилья в области сохранился. Новосибирские власти опасаются, что регион не сможет выполнить план по жилищному строительству на 2019 год. Поэтому на заседание ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» (РДКС) 1 октября приехали представители областного правительства, мэрии, банков, депутаты Законодательного собрания региона и Госдумы РФ.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков озвучил следующие, невеселые по его словам, цифры. В рамках реализации проекта «Жилье» к концу 2024 года регион должен обеспечить ввод 2 млн 620 тыс. кв. м в год. В 2019 году запланировано ввести 1 млн 650 тыс. кв. м. Между тем, за январь-сентябрь этого года введено в эксплуатацию только 919 тыс. кв. м жилья, что составляет всего лишь 55% от плановых показателей. «Минстрой региона озабочен этой ситуацией, — отметил Алексей Колмаков, — потому что за оставшиеся три месяца необходимо ввести более 700 тыс. кв. м, или 45% (от общего объема)».

Заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев в свою очередь отметил, что муниципалитет, понимая отчетливо, что ни строительные организации, ни банковское сообщество не готовы к работе в новых условиях, ставил перед собой задачу — «сохранить, насколько это возможно, за ответственными крепкими организациями возможность работать в старом режиме». Напомним, что по старой схеме с прямым привлечением средств граждан могут работать компании, чьи проекты имеют строительную готовность не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия — не менее 10%.

«Из 606 объектов в Новосибирске, на которые выдано разрешение на строительство, проблемными стали 52 дома, — рассказал Алексей Кондратьев. — 187 домов, или 1,7 млн кв. м, будут построены по новым правилам. 19 из них уже получили проектное финансирование. 40 домов застройщики планируют возвести за свой счет, еще 13 проектов находятся на рассмотрении в банках. Шесть объектов держим на контроле с министерством строительства».

На текущем этапе в Новосибирске на неопределенное время откладывается строительство 109 домов. По мнению Алексея Кондратьева, в половине случаев от стройки отказались компании, которые чувствуют себя вполне уверенно и спокойно. Просто исходя из ситуации на рынке трезво оценивают объемы реализации квартир в ближайшие годы и условия, на которых банки будут сопровождать эскроу-счета. «Уменьшение объема ввода жилья в ближайшие годы — это объективная ситуация. И это касается всех субъектов Федерации. Появился новый регулятор, который серьезно сдерживает аппетиты строителей — кредитно-финансовые структуры. Часть застройщиков продолжает находиться в каких-то иллюзиях, они не могут адекватно оценить собственный проект, выдвигают претензии банкам, почему те не хотят финансировать их замечательные проекты. Мы рассмотрели несколько десятков таких предложений. У этих застройщиков будет два варианта: либо корректировать проект с учетом требований банков, либо отказываться от его реализации», — пояснил Алексей Кондратьев.

Возведение жилья в регионе сопровождается строительством социальной инфраструктуры: детских садов, школ, медучреждений. Всего за три года региону предстоит построить 140 объектов, из которых 47 — в 2019 году. Здесь сдерживающим фактором выступает ценообразование. Застройщикам, по их словам, выкручивают руки неоправданно низкими тарифами. Порой эта экономия выливается в строительство объектов низкого качества. Этот вопрос поднимался на заседании ассоциации строителей раз за разом. И вот, наконец, лед тронулся.

По словам Алексея Колмакова, минстрой региона реализует целый комплекс мер по переходу с базисно-индексного метода, на который есть много нареканий у строителей, работающих на социальных объектах, на ресурсный метод ценообразования. «Нашим министерством совместно с рабочей группой, созданной для решения вопроса ценообразования, проведена большая работа как в Минстрое РФ, так и в Главгосэкспертизе, которая занимается расчетами индексов, которые сейчас нас подрезают. И уже есть первые подвижки. Буквально на прошлой неделе Минстроем РФ подписан приказ об увеличении заработной платы рабочему 1-го разряда, причем увеличено неплохо — на 14,3%, с 21 000 до 24 900 рублей. Но мы на этом не останавливаемся. Рабочая группа разрабатывает документацию для представления в Минстрой по 400 позициям основных строительных материалов», — отметил Колмаков. Замминистра обратился к членам РДКС с предложением подключиться к этой работе и предоставить министерству дополнительную информацию и свои соображения, касающиеся ценообразования.

Надо отметить, сообщение о том, что регион может не выполнить план по вводу жилья, не стало новостью для строителей. Спокойно выслушав представителей областного правительства и мэрии, члены РДКС акцентировали внимание чиновников на проблемах, которые этому плану мешают. И это несмотря на то, что на заседании присутствовали, как их принято называть, надежные застройщики, строящие жилье по старым правилам.

Как оказалось, одной из общих для строителей проблем стала невозможность своевременно получить разрешение от Сибирской генерирующей компании (СГК). Так, директор группы компаний «Сибмонтажспецстрой» Анатолий Павлов рассказал, что вынужден не вводить в эксплуатацию дом на ул. Обской, потому что неясны перспективы подключения к теплу. «Это не первый срыв ввода объекта из-за СГК. Кто на них может повлиять? И как? Не знаю. Половина города раскопана с непонятной перспективой, когда все закончится. Для нас сегодня Горводоканал и РЭС — это более понятные структуры», — отметил застройщик. По словам Анатолия Павлова, главная проблема, которая волнует строителей, — где найти земельные участки, чтобы построить запланированные 2,5 млн кв. м жилья. «Нужно провести инспекцию земель. Произвести ревизию, как я их называю, псевдопамятников архитектуры и высвободить большое количество земель под жилую застройку и развитие социнфраструктуры. Мы строим много в частном секторе по программе развития застроенных территорий. Сегодня нужна законодательная база, позволяющая производить расселение по каким-то более понятным правилам. Мы работаем в городе ближе к центру, и как развивать город без принятия таких мер, я не вижу», — сказал Анатолий Павлов.

По словам председателя Регионального делового клуба строителей Майиса Мамедова, в ближайшее время от ассоциации будут направлены письма в СГК с предложением дать пояснения по всем объектам, которые стоят в очереди на подключение. Строитель выразил надежду, что удастся провести переговоры с гендиректором СГК Степаном Солженицыным в его ближайший визит в Новосибирск, намеченный на следующую неделю. Другие предложения строителей, прозвучавшие во время заседания клуба, будут направлены в соответствующие ведомства. Присутствующий на встрече депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР Дмитрий Савельев в свою очередь обещал лоббировать интересы строителей в нижней палате парламента.

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