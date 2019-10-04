Суд удовлетворил требование новосибирских властей о признании незаконным формирования земельного участка у лицея № 22 «Надежда Сибири». Скандальная ситуация с застройкой участка, против которой выступили руководство лицея и родители учащихся, длится более года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в минувший четверг. Требования городских властей были удовлетворены в полном объеме, запись о земельном участке площадью более 4 тыс. кв. м на улице Советской, 57, рядом с лицеем, исключена из единого государственного реестра недвижимости. «Принятое решение служит основанием для прекращения действия разрешения на строительство на указанном земельном участке», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, компания «АльянсСтрой» возводит спортзал с автопарковками и планирует строительство бизнес-центра на земельном участке возле лицея. Против стройки выступают мэрия, руководство «Надежды Сибири» и родители учащихся, опасающиеся, что краны и котлованы на этом месте создадут угрозу для их идущих в лицей детей.

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