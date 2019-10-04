При переезде ветеранов труда в другой регион выплаты будут продолжаться.

В первом чтении депутатами Законодательного собрания Новосибирской области был принят законопроект, позволяющий ветеранам труда получать льготы и денежные выплаты в случае переезда в другой регион.

На настоящий момент число таких граждан, проживающих на территории области, составляет больше 200 тысяч человек. Каждый из них получает пособие в размере 387 рублей. Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения ЗС НСО Игорь Гришунин сообщил 3 октября на сессии Законодательного собрания региона, что ранее при переезде выплату средств останавливали.

Инициатором законопроекта, как отмечает пресс-служба, выступила прокуратура Новосибирской области. Депутаты эту идею поддержали. Мероприятиям по разработке соответствующего законодательного акта предшествовали обращения граждан к депутатам, в прокуратуру и губернатору Новосибирской области.

Будущие изменения не повлекут за собой финансовых потерь для бюджета, так как средства на оплату льгот были заложены изначально.

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