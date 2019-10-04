Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Новосибирской области 207,5 миллиона рублей.

Средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ и пойдут на покупку нового оборудования для медицинских организаций региона.

«Деньги выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации. Благодаря этому трансферту область приобретет 19 флюорографов для 18 больниц и поликлиник региона, в том числе в Тогучинский, Колыванский, Баганский, Карасукский, Искитимский, Купинский, Чулымский районы. А также аппарат МРТ в детскую больницу № 1 Новосибирска. Оборудование должно поступить в учреждения уже до конца года», – рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Целью служит укрепление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных минздраву региона, в рамках концепции национального проекта «Здравоохранение». Осуществление эффективного использования полученных ресурсов пройдёт под контролем министерства здравоохранения РФ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.