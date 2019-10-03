В Новосибирске отстроят новые городские кварталы с собственным лесопарком

В Заельцовском районе Новосибирска появится три городских квартала с камерными зелёными дворами.

Новым проектом городского жилья компании «Брусника. Сибакадемстрой» станет «Лебедевский». Он находится между улицей Лебедевского и новой дорогой на Георгия Колонды

«Лебедевский» – это три городских квартала с озелененными отгороженными дворами и подземной парковкой, которые расположены вдоль лесопарковой зоны. Первые этажи зданий будут занимать коммерческие помещения с повседневными сервисами для жителей района. Само пространство разделено на зоны – игровую, спортивную, прогулочную. Общая высота построек составит от 8 до 17 этажей.

Проектом предусмотрено три очереди строительства. Дом №1 будет построен в два этапа. Первый из них завершится к концу 2021 года. Здесь спланированы квартиры площадью от 19 до 112 квадратных метров с террасами, тёплыми лоджиями и французскими балконами. Также будут предусмотрены места в подземном паркинге и кладовые. Всего в квартале «Лебедевский» будет около 2 тысяч новых квартир, в которых должны разместиться 5 тысяч новоселов. Развитие территории завершится к 2024 году.

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