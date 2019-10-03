Новосибирская таможня перечислила в федеральный бюджет рекордную сумму – 21 миллиард рублей

За январь-сентябрь 2019 года Новосибирской таможней в федеральный бюджет было перечислено 21 млрд 15 млн рублей.

В текущем году тенденция увеличения ввоза платежеёмких товаров продолжилась. Это стало причиной значительного увеличения объемов перечисления таможенных платежей. Показали в 2 раза превышают объем перечислений аналогичного периода 2018 года.

Платежи по импорту составили 19 млрд 744 млн рублей, что на 10 млрд превышает цифры за указанный период. По экспорту — 66 млн рублей, что больше на 18 млн за этот же временной отрезок.

Из Новосибирской области вывозятся, в основном, топливно-энергетические товары, машиностроительная продукция, продовольствие, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Ввозится же преимущественно машиностроительная продукция, текстильные изделия и обувь, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а также продовольственные товары.

Основными странами-партнерами в экспорте стали Китай, Индия, Болгария, Нидерланды, Норвегия, США, Греция, Турция, Германия. В экспорте: Китай, США, Германия, Сербия, Узбекистан, Финляндия.

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