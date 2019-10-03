Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области одобрили законопроект о повышении минимального размера пенсий в 2020 году. На доплаты пенсионерам будет потрачено 2,6 млрд рублей.

На прошедшей сорок пятой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области 3 октября в рамках формирования бюджета на будущий год депутаты приняли проект закона о повышении прожиточного минимума для пенсионеров. Минимальный размер пенсии в регионе составит 9487 рублей.

«Очень важно, что мы сегодня принимаем законопроект о повышении минимальной пенсии в Новосибирской области. В категорию тех, кого затронут изменения, у нас попадает 102 тысячи человек. Пенсия для них будет увеличена до прожиточного минимума на 673 рубля», — рассказал председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Общий бюджет пенсионных доплат составит 2,6 млрд рублей, из них 590 млн рублей – областные средства, остальные – федеральные. Доплаты к пенсиям в Новосибирской области начнут выплачивать уже с 1 января 2020 года.

Кроме того, в первом чтении на прошедшей сессии депутаты Заксобрания – первыми в России – приняли законопроект, сохраняющий для ветеранов труда Новосибирской области все дополнительные денежные выплаты при переезде в другой регион.

«Впервые на территории Российской Федерации с инициативой сохранить доплаты ветеранам труда вышел прокурор Новосибирской области, его поддержали депутаты и губернатор. Ранее мы получили много обращений от жителей по этому вопросу, — отметил Игорь Гришунин. – Теперь все доплаты, которые ветераны труда получали в нашем регионе, сохранятся при их переезде на место жительства в другой субъект Федерации.

Всего на территории Новосибирской области в настоящее время проживает 212 тысяч ветеранов труда. По мнению председателя комитета Заксобрания по социальной политике, принятие нового закона может стать хорошим примером для власти и депутатов из других регионов России.

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