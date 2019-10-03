16 ноября в Новосибирске пройдет очередная 7-ая по счету конференция «Груша» — самое масштабное мероприятие в сфере маркетинговых коммуникаций в регионе. В этот раз, в отличие от прошлого года, «Груша» возвращается из Экспоцентра на площадку пятизвездочного отеля Marriott Novosibirsk.

Конференция «Груша» впервые была организована в 2013 году коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь» и федеральным рекомендательным сервисом «Фламп» компании 2ГИС. За 6 лет «Груша» стала знаковым событием для профессиональных PR-менеджеров, маркетологов, бренд-менеджеров и предпринимателей в Новосибирске. Организатором конференции является коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Основной поток конференции в этом году целиком сформирован из московских спикеров. Так, PR-директор компании OZON Мария Заикина расскажет, как пройти путь от «пиарщика» до chief reputation officer. Предполагается, что доклад будет полезен PR-специалистам, которые неравнодушны к происходящим изменениям в профессии, видят постоянный рост количества компетенций и пытаются понять, что с этим всем делать, а также PR-директорам с точки зрения организации работы PR-отдела у себя в компании. Примечательно, что Мария Заикина обладает большим опытом в сфере антикризисного пиара. Так, ранее она возглавляла пресс-службу «Связного» вплоть до продажи компании и отъезда из России ее основателя Максима Ноготкова. Кроме того, Мария Заикина также работала в пресс-службе ГК «Рольф» под руководством основателя группы Сергея Петрова. В настоящее время он находится в международном розыске по уголовному делу о выводе средств зарубеж.

Среди региональных спикеров, как следует из программы, планирует выступить юрист Ирина Гребнева, которая за последние годы участвовала в таких громких делах, как банкротство сети «Холидей«, корпоративный конфликт Travelers Coffee, дело НИИТО и.т.д.

Еще один спикер, на которого я сразу обратил внимание — руководитель отдела маркетинга федеральной сети Fit Service Екатерина Горнаева, которая планирует рассказать об опыте компании по работе с федеральными YouTube-блогерами — от Юрия Дудя до Эрика Давидыча и о том, как сама компания подходит к оценке целесообразности и эффективности этого взаимодействия.

В свою очередь Мария Борцова, директор по маркетингу омской сети Skuratov Coffee расскажет не столько о кофе, сколько по сути о маркетинге территорий на примере Камергерского переулка в Омске.

Более подробная информация размещена на сайте конференции.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.