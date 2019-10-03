Бывший управляющий филиала «Муниципальный» Банка «Открытие» в Новосибирске Сергей Сутормин приобрел на торгах за 51 млн рублей офисные помещения банкротящейся компании «Стройгаз» в Барнауле Алтайского края.

Сообщение о результатах аукциона опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве организатором торгов, ООО «Лидер Стайл». Сергей Сутормин, которого на торгах представлял Николай Башашкин, стал владельцем 31/100 в праве общей долевой собственности в административном здании по адресу Комсомольский проспект, 118. В этом же здании работают УФНС России по Алтайскому краю, министерство экономического развития, счетная палата и другие структуры. Стоимость лота составила 51,1 млн рублей, в него входила недвижимость площадью около 8,7 тыс. кв. м и земельный участок площадью почти 4,7 тыс. кв.м. В ближайшее время с Сергеем Суторминым будет заключен договор купли-продажи имущества.

Сергей Сутормин работал в банковской сфере более 20 лет, в 2013 году возглавил «Новосибирский муниципальный банк», а после его присоединения в ходе реорганизации к банку «Открытие» руководил филиалом «Муниципальный» Банка «Открытие». По данным Rusprofile, сейчас Сергей Сутормин является учредителем и директором новосибирской компании «Лидер и Ко», специализирующейся в строительной отрасли. Строительно-проектно-промышленное ОАО «Стройгаз» — одна из старейших и крупнейших строительных компаний Алтайского края – была признана банкротом летом 2018 года. Общая сумма требований кредиторов к должнику составила около 3 млрд рублей.

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