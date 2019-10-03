Новосибирск будет получать фиксированную часть транспортного налога

Законодательное собрание Новосибирской области одобрило изменения в распределении сборов от транспортного налога.

На сессии 3 октября в первом чтение ЗС Новосибирской области одобрило реформу в распределения транспортного налога. Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь и Кольцово будут получать 20%. На районы области придется 45% сборов.

Проект поддержали 69 депутатов. «Законопроект направлен на повышение самостоятельности муниципальных образований», — отметил министр финансов региона Виталий Голубенко.

По прогнозу областного министерства финансов РФ в 2020 году Новосибирская область получит от транспортного налога около 2,6 млрд рублей. 1,71 млрд из них соберут в Новосибирске. В итоге сам город получит около 344,4 млн рублей, остальные городские округа — порядка 40 млн, муниципальные районы — около 310 млн рублей.

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