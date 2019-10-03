Вызвавший много дебатов в Законодательном собрании Новосибирской области план мероприятий по реализации стратегии развития региона получил в четверг окончательное одобрение парламентариев.

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года на 45-й сессии регионального парламента представлял глава минэкономразвития Лев Решетников. «Было принято решение по созданию специальной постоянно действующей рабочей группы по разработке, корректировке и реализации плана мероприятий стратегии. В состав рабочей группы войдут представители исполнительной власти региона, депутаты, в числе ее задач – выработка предложений по приоритетам социально-экономического развития региона, корректировке стратегии. Также в регионе действует совет при губернаторе по реализации стратегии, в который входят представители экспертного сообщества», — приводит слова Льва Решетникова пресс-служба облправительства.

Отмечается, что рабочая группа и совет получат статус совещательных органов, предложения которых будут вноситься на рассмотрение правительства Новосибирской области. Напомним, обсуждение документа в региональном парламенте шло непросто, несколько комитетов в первом слушании рекомендовали доработать план. Претензии депутатов касались целевых индикаторов, нехватки перечня конкретных мероприятий и методологии. В итоге парламентарии согласились принять документ при условии, что они также примут участие в его доработке, чтобы «гармонизировать все недосказанности и дискуссионные моменты».

Напомним, в соответствии с планом, до 2025 года социально-экономическое развитие региона должно идти по консервативному сценарию. Далее – по инновационному. По расчетам авторов документа, за 10 ближайших лет уровень бедности в Новосибирской области должен снизиться до 4,5%, до 5% упадет уровень безработицы, 60% новосибирцев начнут регулярно заниматься спортом, и их продолжительность жизни вырастет до 80 лет. Рост ВРП в два раза должны поддержать инвестиции в регион, которые должны вырасти в три раза, составив 980 млрд рублей. Количество жителей региона к 2030 году должно достичь 3 млн человек.

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