В Новосибирской области выделят 1,2 млрд рублей на погашение долгов

На погашение долгов при подготовке к отопительному сезону в Новосибирской области планируется выделить 1,2 млрд рублей.

Законодательное собрание Новосибирской области внесло поправки в региональный бюджет на 2019, 2020 и 2021 годы. В соответствии с изменениями была обозначена сумма, необходимая для погашения долгов при подготовке к отопительному сезону в муниципалитетах региона. 3 октября журналистам об этом сообщил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС Новосибирской области Александр Морозов.

По его словам сумма поправок в бюджет составит 2,5 млрд рублей, половина из которой направится муниципалитетам для подготовки к зимнему сезону, в том числе и для ликвидации задолженностей по поставленному топливу, энергоресурсам.

800 млн рублей пойдет на повышение зарплаты работникам бюджетных сфер, а именно сферам образования и здравоохранения. Также будут выделены средства на строительство крупных спортивных сооружений в регионе – волейбольного центра и ледового дворца спорта.

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