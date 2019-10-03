Заместитель министра транспорта Новосибирской области встретился с предпринимателями в аэропорту Толмачево

2 октября в аэропорту Толмачево по инициативе министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе состоялась встреча с предпринимательским сообществом.

На встрече присутствовали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Оби Андрей Ищенко, представители АО «Аэропорт Толмачево», ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» и коммерческих организаций, ведущих деятельность на территории аэропорта Толмачёво.

В соответствии с указом президента РФ №2014 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Толмачево проводятся реконструкционные и строительные работы для подготовки авиакомплекса к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году. Представители аэропорта ознакомили участников встречи с подробностями развития проекта и выразили готовность максимально плотно взаимодействовать с субъектами малого и среднего бизнеса. На текущий момент на территории аэропорта осуществляют свою деятельность 300 таких субъектов.

В ходе беседы были обозначены сроки реализации масштабного строительства нового терминального комплекса. Николай Мамулат убедился в том, что работы реализуется в соответствии с законодательством РФ и соответствуют плану. Участники встречи сошлись во мнении, что проект развития аэропорта Толмачёво позволит создать отличные перспективы для арендаторов, партнёров и сопутствующего бизнеса, а также в целом улучшить инвестиционный климат в Новосибирской области.

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