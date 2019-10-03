Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло посетит с рабочей поездкой Кемеровскую и Томскую области.

В ходе поездки запланирован ряд встреч и мероприятий. По данным Сибирского окружного информационного центра в Томске состоится совещание с главой Томской области Сергеем Жвачкиным. На обсуждение поставлены вопросы социально-экономического развития территории. Также будет рассмотрен порядок исполнения в регионе указов и поручений президента Российской Федерации.

В Кемерово Сергей Меняйло примет участие в мероприятиях, связанных с началом работы восьмого кассационного суда общей юрисдикции. После планируется посещение Кемеровского президентского кадетского училища, принявшее в этот год первый поток воспитанников. Кроме того, состоится рабочая встреча полпреда с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

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