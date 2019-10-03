Делегация из Новосибирска представит свой регион в Крыму

Новосибирская делегация представит научно-промышленный и инвестиционный потенциал региона в Республике Крым.

С 8 по 12 октября в городах Симферополь, Севастополь, Ялта пройдут Дни экономического и делового сотрудничества «Новосибирск – Республика Крым». Планируется, что в рамках этого события новосибирские предприятия и предприниматели презентуют свою продукцию.

Проект организован департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города. Его целью служит укрепление имеющихся связей и установления новых, а также увеличение показателей товарооборота обеих сторон. Новосибирскую делегацию возглавит заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин. В ее состав вошли местные промышленные предприятия, научные и образовательные учреждения.

В ходе программы членам делегации предстоит принять участие в официальных встречах в администрациях городов, посетить предприятия, относящиеся к различным сферам деятельности, а также провести бизнес-переговоры.

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