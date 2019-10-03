Предприниматели Новосибирской области обратились за помощью к полномочному представителю Президента Сергею Меняйло, главе региона Андрею Травникову, и бизнес-омбудсмену Николаю Мамулату, заявив о давлении на их бизнес со стороны чиновников администрации Коченевского района.

В своем обращении (имеется в распоряжении «Континента Сибирь») бизнесмены Дмитрий Белан, Галина Кузнецова и Геворг Сагателян рассказали, что в мае текущего года они купили три земельных участка на пересечении улицы Культурная и улицы Строительная в рабочем поселке Коченево. На этих участках коммерсанты планировали построить продуктовые магазины. В конце июля предприниматели подали заявку в региональный минстрой на изменение вида использования земли, при этом в ведомстве их заверили, что препятствий для использования участков под магазины быть не должно.

В августе с бизнесменами встретились представители администрации Коченево, заявившие, по их словам, что построить магазины не дадут. По словам Геворга Сагателяна, глава Коченево Анатолий Пригода заявил ему о том, что коммерсанты должны отдать земельные участки (имеется аудиозапись разговора). По предположениям бизнесменов, личный интерес к участкам может проявлять руководство Коченевского района, отменившего публичные слушания по вопросу изменения вида использования земельного участка, которое, вероятно, готово отдать их под жилую застройку с квартирами для чиновников.

Как пояснил «Континенту Сибирь» уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, обращение находится у него на контроле, и по описанным в нем событиям проводится проверка.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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