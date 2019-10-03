В декабре 2018 года был назначен новый генеральный консул Германии в Новосибирске ПЕТЕР БЛОМАЙЕР. В интервью «Континенту Сибирь» накануне 30-летия падения Берлинской стены он рассказал о своих первых впечатлениях от работы в регионе, о том, насколько хорошо чувствует немецкий бизнес в Новосибирске, и готовы ли компании продолжать инвестировать в региональную экономику.

– 3 октября отмечается День Германского единства и 30-летие падения Берлинской стены. Какие мероприятия планирует провести генконсульство в связи с этим праздником?

– Для празднования 30-летнего юбилея падения Берлинской стены мы в сотрудничестве с филиалом германской фирмы «Кнауф» в Новосибирске построили макет стены длиной 10 метров и высотой 3 метра, который мы будем демонстрировать. На одной стороне этой стены студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств создали граффити по мотивам галереи „East Side Gallery”. Эта галерея является частью Берлинской стены, которую оставили после объединения Германии — на ее восточной части известные художники нанесли граффити. На другой стороне нашей стены здесь в Новосибирске мы показываем выставку, которая посвящена истории Берлинской стены.

С 3-го октября, нашего национального праздника, до 9-го ноября, 30-летнего юбилея падения Берлинской стены, мы будем показывать этот макет стены в различных местах. Во-первых, в кинотеатре им. Маяковского во время приема 3-го октября для приглашенных гостей. Во-вторых, в Доме Ученых в Академгородке 25-го октября в 18:00. Выставка будет сопровождаться моей лекцией, посвященной истории Германии в 20 веке. В-третьих, в Сибирском институте управления 7 ноября в 10:00 для студентов этого института, где я также буду читать лекцию. И, наконец, в-четвертых, 7 ноября в 18:00 часов в кинотеатре «Победа», где мы по этому случаю будем показывать немецкую комедию о времени после объединения Германии.

Пользуясь случаем, мы сердечно приглашаем ваших читателей на лекцию в Дом Ученых в Академгородке и на показ фильма в кинотеатре «Победа». Эти мероприятия открыты для всех.

– Еще одна знаковая дата — 25-летие с момента открытия генерального консульства Германии в Новосибирске. Что изменилось в его работе за это время? Каких важных результатов удалось добиться? И можно ли говорить, что сегодня лучшее время в работе консульства?

– Да, это правильно, в этом году Генеральное консульство отмечает свой 25-летний юбилей. Но уже с 1923 по 1938 годы в Новосибирске было консульство Германии, и фактически уже начиная с 18-го века немцы — первооткрыватели, исследователи, ученые, инженеры, купцы — внесли важный вклад в освоение и развитие Сибири и Дальнего Востока. В духе этих традиций работает также наше Генеральное консульство. Зона его региональной ответственности сначала ограничивалась регионами Сибирского федерального округа и позднее, в 2006 году, была расширена на регионы Дальневосточного федерального округа.

Задачи Генерального консульства заключаются в поддержке экономических, научных и культурных отношений между Россией и Германией. На мой взгляд во всех этих областях Германия является одним из самых важных партнеров России, также в Сибири и на Дальнем Востоке. Это, конечно, нельзя приписать только деятельности Генерального консульства, но мы принимаем активное участие в этом и как раз во времена, когда политические отношения являются сложными, мы прилагаем усилия для сохранения и углубления межличностных контактов в этих областях с тем, чтобы наши связи не прерывались.

Важными направлениями деятельности нашего Генерального консульства являются выдача виз и поддержка проживающих в регионе немцев в вопросах гражданства и паспортных вопросах. В 2013 году мы передали процедуру приема документов для получения Шенгенских виз сервисной компании, с тем, чтобы избавить наших заявителей от необходимости долгой поездки в Новосибирск. С этой целью были открыты сервисно-визовые центры в Новосибирске, Омске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке.

– В Новосибирске есть организаций, которые так или иначе можно считать представительствами Германии: Немецкий культурный центр им. Гёте, Германская служба академических обменов, Центральное бюро школьного образования за рубежом и другие. Как вы оцениваете их работу?

– Все эти организации вносят важный вклад в развитие германо-российских отношений в области образования и культуры в Сибири.

Гете-Институт предлагает курсы немецкого языка и поддерживает германо-российское культурное сотрудничество. Кульминационным событием стало проведение фестиваля «48 часов НСК», в рамках которого сибирские и немецкие деятели культуры и искусства вместе создавали инсталляции, которые были разбросаны по всему городу, и, таким образом, активно вовлекали город и жителей Новосибирска в проведение фестиваля.

Германская служба академических обменов выдает стипендии и информирует о возможностях получения высшего образования в Германии. Как раз в Новосибирске, с его многочисленными отличными высшими заведениями, Германская служба академических обменов выполняет важную функцию моста к германским образовательным учреждениям.

Центральное ведомство школ за рубежом представлено преподавателями немецкого языка по всей Сибири и координатором в Новосибирске. Командированные из Германии учителя работают в российских государственных школах с углубленным преподаванием немецкого языка и тем самым предоставляют российским ученикам превосходную возможность изучать немецкий язык у носителей языка. Ученики могут таким образом уже в школе приобрести знания немецкого языка, которые дадут им возможность сразу начать обучение в высших учебных заведениях Германии. Кроме того, Центральное ведомство школ за рубежом предлагает целый ряд программ повышения квалификации для российских учителей немецкого языка в Германии, но также и на местах.

Со всеми организациями Генеральное консульство тесно сотрудничает с тем, чтобы познакомить жителей Новосибирска с подлинной и современной Германией.

– На посту генерального консула в Новосибирске вы с декабря прошлого года. Поделитесь общими впечатлениями о работе. Что удалось сделать за это время?

– Прежде всего, я впечатлен уже размерами моего служебного округа, который включает субъекты Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Это самый большой служебный округ германского зарубежного представительства. Если действительно есть желание поддерживать и расширять сотрудничество Германии с российскими регионами, их правительствами и администрациями, а также с представителями экономики, науки, культуры и гражданского общества, необходимо много путешествовать. Сейчас я посетил половину регионов, за которые я отвечаю, и в последующие месяцы запланированы мои визиты в другие регионы. Яркими впечатлениями от этих поездок являются радушный прием, который я встречаю везде, грандиозная и разнообразная природа Сибири, но также и угрозы, которые имеются для нее, многообразие народов и культур, вкусная еда.

Я могу только медленно привыкнуть к тому, что ТЭЦ, работающие на угле, день и ночь выбрасывают вредные вещества в воздух, которым мы дышим

В своей работе мы наметили некоторые содержательные акценты, которые ориентированы на то, что выделяет Сибирь и Дальний Восток и придает им особое значение. Так, например, в Сибири имеются тайга и тундра, а также огромные западно-сибирские болота, которые являются одними из самых больших поглотителей климатических газов на земле, и эти поглотители климатических газов находятся в опасности. Вечная мерзлота тает под влиянием глобального потепления, тайга и тундра горят, но также и болота находятся в опасности. Все это обостряет ситуацию с изменением климата, то есть образуется заколдованный круг. Мы видим задачу нашего Генерального консульства в расширении и углублении сотрудничества между германскими и российскими учеными, которое уже существует в этой области. Это имеет глобальное значение. Еще одна область, которая нас интересует, это совместное проживание многих различных народов в Сибири, к которым относятся также российские немцы. И культура находится также в центре нашего внимания: мы хотели бы привезти в Сибирь многих немецких музыкантов. Так 28 октября известный немецкий пианист Йойя Вендт будет выступать со своей разнообразной программой в Малом зале филармонии, и я могу только посоветовать вашим читателям своевременно приобрести билеты!

– Насколько хорошо чувствует немецкий бизнес в Новосибирске, Сибири? С какими немецкими и российскими компаниями активно взаимодействует консульство?

– Интерес германских предпринимателей к Сибири остается высоким, как мы могли это констатировать в многочисленных встречах. Однако, германские предприниматели сталкиваются с целым рядом проблем: ощущается спад конъюнктуры, курс рубля волатилен, имеются бюрократические преграды, санкции и политика импортозамещения с ее положениями о локализации производства также создают их. Это отражается в сокращении количества представительств германских фирм: пять лет назад в Новосибирске были представлены 90 фирм, в настоящее время только 75.

Вы будете удивлены: особенно мне нравится здесь зима

Мы информируем германские фирмы, которые работают в нашем служебном округе, по их желанию о ситуации на месте и консультируем в отношении их деятельности; мы поддерживаем их в диалоге с региональными и местными администрациями; мы сопровождаем ярмарки с участием фирм из Германии, организуя приемы и присутствуя там лично. Для местных предприятий, которые заинтересованы в сотрудничестве с германскими предпринимателями, мы являемся посредниками в установлении прямых контактов, а также контактов с германскими организациями по поддержке экономики, которые могут предоставить консультации или оказать содействие при поиске потенциальных партнеров. Мы находимся в контакте с предпринимателями из Технопарка Академгородка, которым по их желанию мы оказываем содействие в поиске партнеров.

– Чем интересна Сибирь и непосредственно Новосибирск для немецких бизнесменов, какие сибирские товары пользуются спросом?

– Новосибирск – это крупнейший воздушный и железнодорожный центр в восточной части страны и рассматривается представителями германской экономики как ворота к рынкам Сибири и Дальнего Востока. Здесь в три раза больше торговых представительств и филиалов германских предприятий по сравнению с соседними регионами.

Германия уже в течение многих лет занимает четвертое место среди торговых партнеров Новосибирской области. Львиная доля импорта из Федеративной Республики Германия приходится на продукцию машиностроения. В Федеративную Республику экспортируется прежде всего антрацитовый уголь.

– Готовы ли немецкие компании инвестировать в региональную экономику, на каких условиях? Назовите самые успешные по вашему мнению проекты.

– Новосибирск находится в конкуренции за инвестиции с другими российскими регионами, так же как Россия – с другими странами. Германские предприниматели, как любые другие, изучают очень тщательно преимущества и недостатки мест для инвестирования. Проблемы, которые Россия как страна для инвестирования имеет для германских предпринимателей, я уже назвал выше. Для Новосибирска дополнительное отрицательное влияние имеет небольшое население Сибири, разделенное на огромной территории, рынки относительно небольшие. Поэтому большинство германских фирм размещаются в центральной России.

С другой стороны, логистическое положение в центре Азии является преимуществом для Новосибирска. Как пример я могу вам назвать новое, оснащенное на самом высоком уровне производство бортового питания, которое недавно было открыто германской фирмой „Airline-Caterer LSG Sky Chefs“ совместно с российским инвестиционным холдингом «Новапорт». Есть достаточное количество других примеров фирм, для которых Сибирь является привлекательным рынком. Так, например, такие фирмы как «Veka AG» и «Henkel AG» создали свое производство в Новосибирской области, фирма „Knauf“ в Иркутской области; они успешно занимаются сбытом произведенной здесь продукции на месте, в соседних региона и в центрально-азиатских странах-соседях. Еще одним примером является молочно-животноводческий комплекс немца Штефана Дюрра, который со своим холдингом «ЭкоНива» становится между тем одним из самых больших российских производителей молока, и он также приобрел российское гражданство; здесь он строит сейчас молочную ферму, которая будет перерабатывать до 600 тонн молока в сутки в сыр и другие продукты.

– Известно о плотном сотрудничестве Германии с Новосибирской областью в области медицинской томографии. Есть ли другие наглядные примеры сотрудничества в научно-производственной сфере?

– При моем вступлении в должность я особенно был рад констатации того факта, что Германия является важнейшим иностранным партнером СО РАН. Большинство институтов Академгородка имеют или имели совместные проекты с Германией, и есть многочисленные примеры долгосрочной кооперации, некоторые из них имеют даже глобальное значение. Так Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера уже более двадцати лет сотрудничает с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики им. А . А. Трофимука СО РАН в Академгородке и Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН в Якутске в области изучения изменений климата, которое ввиду упомянутого выше значения сибирских накопителей климатических газов – тайги и тундры, вечной мерзлоты и западно-сибирских болот – приобретает все большое значение для глобального климата. Первые строчки в новостях во всем мире были посвящены также сотрудничеству Института археологии и этнографии СО РАН в Академгородке с Институтом эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге, когда несколько лет назад на основании фрагмента кости тринадцатилетней девочки было установлено, что она была дочерью женщины-неандерталки и мужчины-денисовца, и, таким образом, было не только приведено доказательство смешения этих архаичных видов человека, но и был определен самый восточный пункт, до которого дошли неандертальцы. Имеются еще многочисленные другие превосходные примеры сотрудничества германских и российских археологов. Стратегическими партнерами Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН являются Исследовательский центр DESY в Гамбурге, Юлихский исследовательский центр и Центр по изучению тяжёлых ионов имени Гельмгольца в Дармштадте: германские и российские физики строят совместно установку охлаждения электронов для ускорителя частиц (с центром DESY в Гамбурге уже в течение 40 лет). И уже в течение 15 лет Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН сотрудничает с Технологическим институтом Карлсруэ в области выращивания кристаллов. Этот список можно было бы продолжать сколь угодно.

– Расскажите, какие впечатления у вас уже сложились о Новосибирске за это время? Что здесь нравится и к чему пришлось привыкнуть? Где предпочитаете отдыхать?

– Вы будете удивлены: особенно мне нравится здесь зима. Это прекрасная, настоящая зима, холодная, сухая, ясная и солнечная. Снег погружает всё в блестящее белое – за городом он дольше остается чистым, когда выезжаешь за город, настроение сразу меняется в лучшую сторону. Мне нравится, что сибиряки так воспринимают зиму. Они одеваются тепло и выходят на улицу гулять даже при ледяном холоде. Они не обращают внимание на зиму и не позволяют ей запугать себя. Это заразительно: также моя маленькая дочь уже спрашивала меня, когда же наконец-то выпадет снег и можно будет покататься на горке. Кроме того, мне нравится культурная жизнь: оперный театр и филармония, дома культуры, театры и особенно кукольный театр, и есть много красивых ресторанов и кафе.

Я могу только медленно привыкнуть к тому, что здесь нет сортировки мусора; что здесь температуру в домах регулируют не термостатами, а открыванием окон; что ТЭЦ, работающие на угле, день и ночь выбрасывают вредные вещества в воздух, которым мы дышим. Я очень надеюсь на изменения здесь. Я был очень рад тому, что Россия ратифицировала Парижское соглашение.

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