В Новосибирске будет развернута масштабная системная работа по охране и развитию городских лесов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах работ по охране и развитию городских лесов на ближайшие пять лет.

Их обсуждали на заседании круглого стола, посвященного вопросам использования, защиты и воспроизводства лесных массивов, расположенных в городской черте. По словам мэра, в Новосибирске обследовано уже 5 тысяч га территорий, что составляет половину всех городских лесов. Эта работа направлена на защиту от застройки лесных массивов в городской черте и призвана обеспечить сохранение зеленых зон.

Кроме того, также Анатолий Локоть рассказал о заключении договора с ботаническим садом СО РАН. В развитии природно-экологического каркаса города будут использованы их научные разработки Также продолжается корректировка генерального плана Новосибирска, которая предполагает актуализацию материалов лесоустройства, утвержденных в 2010 году. В обновленной версии упор будет сделан на качество и доступность природных зон.

Сейчас условно выделено три основных лесных зоны: в северной части города – Заельцовский кластер, в восточной части – Первомайский кластер, и в Южной части – Советский кластер. По словам начальника отдела озеленения ГУБО и ПО Светланы Гижицкой они распределены неоднородно – в центре насаждений совсем мало, основной массив находится на периферии.

«Важнейший аспект этой проблемы – создание в городе единого центра, который будет заниматься стратегий развития зеленых зон в черте города и вокруг него. Сегодня мы прорабатываем этот вопрос», – отметил Анатолий Локоть. В будущем должно быть сформировано лесопарковое хозяйство, которое поможет сохранить экосистему лесов и создать условия для отдыха горожан на природе.

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