Росрыболовство предложило создать в Новосибирске рыбный хаб

Замруководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук на прошедшей в среду пресс-конференции заявил о том, что ведомство рассматривает перспективу создания в нескольких российских городах рыбных хабов, позволяющих, в том числе, запасать большие объемы продукции.

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, в качестве потенциальных резиденций логистических центров Петр Савчук назвал Петропавловск-Камчатский, Сахалин, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. «Оптовые логистические центры надо создавать, чтобы был определенный запас продукции. И тогда не будет «дерганий» по ценам. Но это уже должны быть другие холодильники. Нужны разнокамерные холодильные мощности, которые бы позволяли использовать температурный режим от минус 25 до минус 60 градусов», — цитирует замглавы Росрыболовства пресс-служба ведомства.

Напомним, в 2018 году в водоемы Новосибирской области было выпущено 52,8 млн штук рыбопосадочного материала — пеляди, карпа, сазана, белого амура и толстолобика. Это позволило спрогнозировать 20-процентный рост рыбной промышленности в регионе. Основные водоемы для рыбы в области — озера Сартлан и Чаны на западе региона, а также новосибирское водохранилище. По оценке регионального минприроды, около 500 т рыбы из водоемов Новосибирской области поставляется в страны Западной Европы – Германию, Данию, Швецию и другие.

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