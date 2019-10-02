Более двухсот новосибирцев могли пострадать от действий «черных кредиторов», оформлявших микрозаймы под залог недвижимости. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено после вмешательства ОНФ.

За последние четыре года, по версии следствия, один из руководителей ООО «Финансовое содействие бизнесу» обманул как минимум 12 человек на сумму более 26 млн рублей. Нелегальный кредитор действовал по схеме, аналогичной «возвратному лизингу», о которой несколько месяцев назад читателей «КС» предупреждали эксперты Центробанка. В данном случае вместо техники в залог бралось жилье.

«Ничего общего с легальными кредиторами такие организации не имеют, – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев. – Обращаясь к черным кредиторам, клиенты рискуют не только переплатить по займу из-за завышенных процентов, но и лишиться своего имущества».

По словам эксперта проекта ОНФ «За права заемщиков» Антона Канунникова, кредитор вместе с договором на получение кредита выдавал еще один – на передачу прав на недвижимость. «Залоги он переписывал на себя, с клиентами заключались прямые договоры купли-продажи, но кредитор обещал, что люди продолжат жить в своих квартирах и оплачивать коммунальные платежи. При появлении просрочки кредитор подавал исковое заявление на выселение людей из квартиры, – комментирует эксперт. – В процессе работы нам удалось выяснить, что пострадавших только в Новосибирске больше 200 человек. Об этом свидетельствуют данные кредитора из Единого государственного реестра недвижимости».

Сейчас, по информации ОНФ, с пострадавшими работают представители прокуратуры.

«Несмотря на то что все понимают, что таким образом действуют именно мошенники, их очень непросто привлечь к ответственности, – заявила руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. – Псевдокредиторы действуют как частные лица, а значит, не находятся под надзором Банка России. На сегодняшний день существует запрет выдачи займов под залог недвижимости для микрофинансовых организаций. Но это не устраняет проблемы».

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