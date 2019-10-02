Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствовал участников «Культурного марафона» для школьников

1 октября 2019 года стартовал «Культурный марафон» — всероссийский проект, который знакомит молодежь с мировой и отечественной культурой. В рамках его проведения Новосибирск является городом-пилотом.

Площадками марафона стали школы из 19 районов, а также инженерный лицей НГТУ. «Цель «Культурного марафона» – познакомить школьников с отечественной и мировой культурой. В октябре в рамках марафона пройдут уроки по разнообразным темам – музыке, кино, театру и архитектуре, а в ноябре состоится мультимедийный тест. Уверен, что новосибирские школьники примут самое активное участие в этом масштабном и увлекательном проекте», – отметил Андрей Травников в ходе своей приветственной речи.

На занятиях по музыке или кино школьники снимут и смонтируют свой фильм, создадут графическую партитуру, сочинят ораторию жалоб и желаний. На уроках архитектуры ребята спроектируют собственную школу мечты, а на занятиях на тему театра придумают декорации, вдохновившись известными деятелями искусства.

Организаторами мероприятия являются министерство культуры РФ, министерство просвещения РФ и сервисы Яндекса: Учебник, Музыка, КиноПоиск, Афиша. В Новосибирской области марафон проводится при поддержке правительства региона. Партнерами акции выступают Новосибирский академический театр оперы и балета, а также музеи, театры, библиотеки и профессиональные образовательные организации культуры региона. Участником может стать любой учитель или родитель. Для этого достаточно просто зарегистрироваться на сайте проекта.

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