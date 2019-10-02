Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из госбюджета 398,5 млн рублей работающему в Кольцово Новосибирской области госцентру «Вектор» и саратовскому НИИ «Микроб» для борьбы с вирусом Эбола в Конго.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что средства предназначены для мероприятий по ликвидации вспышки болезни и вакцинации жителей Демократической Республики Конго препаратами российского производства. Планируется, что в 2019 году новосибирскому и саратовскому научным учреждениям будет направлено 63,2 млн рублей, еще 335,3 млн рублей поступят в 2020 году.

Работающее в наукограде Кольцово федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» специализируется на фундаментальных научных работах в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. По последним данным ВОЗ, в Конго сейчас продолжается вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). По состоянию на 24 сентября было зарегистрировано в общей сложности 3 тыс. 175 случаев БВВЭ, включая 3 тыс. 063 подтвержденных и 112 вероятных, из которых 2 тыс. 122 случая закончились летальным исходом.

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