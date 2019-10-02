Автотранспортные предприятия Омска получат субсидии из городского бюджета

Проект постановления о предоставлении субсидий на возмещение затрат автотранспортным предприятиям был подписан директором департамента транспорта администрации Омска Александром Вялковым.

Средства планируется направить на покрытие издержек автопредприятий, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров по муниципальным маршрутам.

Несение фактических убытков предприятиями при совершении указанных маршрутов с использованием подвижного состава, зданий, находящихся в муниципальной собственности, является основным критерием отбора для получения финансовых ресурсов.

Размер выделяемых средств будет определяться департаментом транспорта на основании документов, содержащих сведения о таких убытках. По окончании проверки соответствующей документации, денежные средства будут перечислены в течении 10 рабочих дней.

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